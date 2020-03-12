В столице США объявили режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в столице США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила журналистам мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

По ее словам, в среду в городе выявили шесть новых случаев вируса, общее число зараженных достигло десяти.

Режим ЧС дает мэру возможность вводить обязательный карантин и преследовать по закону продавцов, которые пытаются завышать цены в период кризиса.

Столичный округ Колумбия распространил среди жителей рекомендацию отменить все массовые мероприятия с числом участников в 1 тысячу человек и более.

"Мы также рекомендуем организаторам пересмотрели необходимость любых социальных, культурных и развлекательных мероприятий, где ожидается большое количество людей", - говорится в рекомендации.