США запретят въезд из Европы из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Чтобы предотвратить попадание новых зараженных в нашу страну, мы приостановим все поездки из Европы в США на 30 дней. Новые правила вступят в силу в полночь пятницы", - сказал он.

Это не будет, однако, относиться к Великобритании. Кроме того, по словам Трампа, исключения касаются тех американцев, которые пройдут "необходимые досмотры".

"Под эти запретные меры не будет попадать масштабная торговля товарами и грузами (поступающими в США)", - добавил он.

Он обвинил Евросоюз в недостаточном реагировании на распространяющийся вирус. "Европейский союз не смог предпринять аналогичных (США) мер предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек", - сказал он.

По его словам, США предприняли "беспрецедентные меры" по реагированию на распространение вируса, в частности, по запрету на поездки из Китая. Он назвал это "самыми агрессивными и всеобъемлющими мерами по борьбе с иностранным вирусом в современной истории".

"Я уверен, что подобными жесткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам и мы в конечном итоге победим этот вирус", - заявил Трамп.