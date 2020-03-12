США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону

Решение американского президента Дональда Трампа о запрете на въезд для лиц из европейских стран касается граждан, посещавших Шенгенскую зону за последние 14 дней перед прибытием в США, заявили в министерстве внутренней безопасности, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Трамп объявил, что запрет из-за пандемии коронавируса на въезд вступит в силу с пятницы и продлится 30 дней.

В заявлении ведомства уточняется, что в число таких стран входят: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Это решение не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторым другим лицам.