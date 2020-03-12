США и Британия осудили обстрел базы коалиции в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвали привлечь к ответственности виновных в обстреле военной базы Таджи в Ираке, в ходе которого погибли трое военнослужащих возглавляемой США коалиции. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении пресс-службы госдепартамента США.

"Госсекретарь США Майк Помпео поговорил с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом с целью обсудить нападение на иракскую военную базу Таджи, в результате которого есть жертвы среди (военнослужащих) США, Великобритании и других (стран). Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Рааб подчеркнули солидарность США и Великобритании по этому вопросу, и они осудили все нападения на военнослужащих коалиции, поддерживающих усилия правительства по борьбе с "Исламским государством" ", - сообщается в заявлении.

Госдепартамент также сообщил, что Помпео и Рааб подчеркнули необходимость привлечь к ответственности тех, кто виновен в нападении.

Ранее сообщалось, что трое военнослужащих коалиции во главе с США погибли, еще 12 человек получили ранения в среду во время ракетного обстрела лагеря Таджи в Ираке. По данным коалиции, всего по базе было выпущено 18 ракет класса "Катюша" (реактивных снарядов). Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы.