Компания Princess Cruises из-за коронавируса приостановила все круизы

Круизная компания Princess Cruises на 60 дней приостановила плавание всех 18 круизных лайнеров, 11 мая круизы будут возобновлены. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила президент компании Ян Шварц.

"С сожалением я объявляю о 60-дневной паузе в работе судов Princess по всему миру. Возможно, это самое тяжелое решение за всю нашу историю, поскольку мы пониманием, как сильно оно повлияет на огромное число людей", - сказала она в обращении, размещенном в Twitter-аккаунте компании.

По словам Шварц, пассажиры круизных лайнеров, которые планируют закончить свое плавание через пять дней, смогут завершить свое путешествие. Круизы, которые должны были продолжаться после 17 марта, будут завершены в порту, наиболее удобном для гостей. Как ожидается, плавание круизных лайнеров компании будет возобновлено 11 мая.

Ранее на одном из лайнеров компании Grand Princess был обнаружен новый тип коронавируса. Изначально лайнер следовал в мексиканский город Энсенада, однако потом компания приняла решение развернуть судно и направить его в Сан-Франциско, чтобы в качестве предупреждающей меры провести проверку пассажиров и членов экипажа. Судно находится на рейде в океане, все необходимое туда доставляют вертолетами.

Всего на борту Grand Princess, стоящего в порту калифорнийского Окленда, находились 3533 человека, включая 2422 пассажиров и 1111 членов экипажа, которые представляют 54 страны. Коронавирус был подтвержден у 21 человека: двух пассажиров и 19 членов экипажа.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.