США на год продлили действие режима санкций в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп на год продлил действие режима санкций в отношении Ирана, введенного в 1995 году при администрации Билла Клинтона. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома, опубликованном в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трамп направил в Конгресс уведомление о том, что продлевает на очередной год действие "чрезвычайного положения" в отношении Ирана, объявленного в 1995 году. Данное уведомление будет опубликовано в так называемом федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США.

"Действия и политика властей Ирана продолжают представлять особую угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике США", - говорится в документе.