США нанесли авиаудары по позициям группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке

Соединенные Штаты нанесли в четверг "высокоточные авиаудары" по пяти складам с оружием группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке в рамках "пропорционального ответа" на обстрел военной базы Эт-Таджи.

Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Пентагона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ранее сегодня [в четверг] вечером Соединенные Штаты нанесли оборонительные высокоточные удары по объектам "Катаиб Хезболлах" по всему Ираку. Целями этих ударов стали пять складов с оружием, чтобы значительно ослабить ее [группировки] способность совершать в будущем атаки на силы [возглавляемой США антитеррористической] коалиции [которые проводят операцию] "Непоколебимая решимость", - отмечается в документе.