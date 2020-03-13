США нанесли авиаудары по позициям группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке
Соединенные Штаты нанесли в четверг "высокоточные авиаудары" по пяти складам с оружием группировки "Катаиб Хезболлах" в Ираке в рамках "пропорционального ответа" на обстрел военной базы Эт-Таджи.
Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Пентагона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Ранее сегодня [в четверг] вечером Соединенные Штаты нанесли оборонительные высокоточные удары по объектам "Катаиб Хезболлах" по всему Ираку. Целями этих ударов стали пять складов с оружием, чтобы значительно ослабить ее [группировки] способность совершать в будущем атаки на силы [возглавляемой США антитеррористической] коалиции [которые проводят операцию] "Непоколебимая решимость", - отмечается в документе.
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