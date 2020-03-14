Минобороны США приостановило все международные визиты в свою штаб-квартиру

Министерство обороны США приостановило все официальные международные визиты в свою штаб-квартиру Пентагон из-за коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-службой ведомства заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Все официальные визиты в Пентагон иностранных партнеров и посетителей приостановлены в связи с распространением коронавируса. Исключения будут рассматриваться в каждом конкретном случае министром обороны [Марком Эспером]", - отмечается в документе.

Кроме того, подчеркивается в заявлении, "все неофициальные визиты в Пентагон приостановлены, включая визиты личных гостей и друзей сотрудников Минобороны и подрядчиков". Руководство оборонного ведомства также запретило такие крупные мероприятия, "как церемонии выхода на пенсию и в связи с повышением в должности". Экскурсии в Пентагон были приостановлены еще 12 марта.

Кроме того, отмечается в документе, вход на территорию штаб-квартиры на срок 14 дней запрещается любому человеку, который прибыл в страну из-за рубежа.

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения новым коронавирусом в США составляет 2204, умерли 49 человек. Президент США ввел в пятницу общенациональный режим чрезвычайной ситуации, что позволит убрать бюрократические препятствия на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов на борьбу со вспышкой коронавируса. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.