Пентагон ввел ограничения на перемещение военных из-за коронавируса

Министерство обороны США ввело новые ограничения на передвижение военнослужащих внутри страны в связи с распространением нового коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Согласно заявлению, новые правила коснутся военнослужащих, гражданского персонала минобороны и их семей. "Это ограничение остановит все поездки на территории страны, включая перевод на новое постоянное место службы и командировки", - сообщил Пентагон.

Отмечается, что исключения возможны только в случае неотложных поездок, которые имеют существенно важное значение для выполнения миссии, поездок по гуманитарным причинам или поездок, обусловленных трудными условиями работы.

Ограничения вступают в силу с 16 марта и будут действовать до 11 мая.

В пятницу президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране.

Ранее Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных, сообщил, что число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 1,6 тысячи. Позже CNN сообщил о более 2 тысячах заразившихся. При этом реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно лишь у некоторых пациентов. По разным оценкам, США провели менее 10 тысяч тестов на коронавирус за все время эпидемии.

По данным СМИ, в стране от этого заболевания скончались 47 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире зарегистрировано уже свыше 132 тысяч человек в более чем в 120 странах и зарубежных территориях, около 5 тысяч скончались.