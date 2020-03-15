Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 2,5 тысячи
Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 2,5 тысячи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных.
По его данным, подтвердились 2572 случая, 51 человек скончался.
Ранее число подтвержденных случаев составляло 2,4 тыс. При этом реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно лишь у некоторых пациентов.
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