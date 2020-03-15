Инфицированный коронавирусом баскетболист Гобер сделает пожертвование в размере $500 тыс.

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Юта" Руди Гобер, у которого был обнаружен коронавирус, пожертвует $500 тыс. на оплату труда сотрудников домашней арены команды в Солт-Лейк-Сити, а также на помощь семьям, пострадавшим от вируса в Оклахома-Сити, Юте и Франции. Об этом сообщает пресс-служба НБА, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ночь на 12 марта была отменена встреча НБА между "Оклахомой" и "Ютой". За несколько дней до игры Гобер сдал положительный тест на коронавирус, однако он не присутствовал вместе с командой в Оклахоме. После этого инцидента регулярный чемпионат НБА был приостановлен. Позднее коронавирус был обнаружен у одноклубников Гобера - защитников Донована Митчелла и Эммануэля Мудиая.

"Я очень благодарен тем, кто заботится о людях, зараженных коронавирусом, особенно сообществам Юты и Франции. Также выражаю признательность штату Оклахома и, конечно, моей семье "Юта Джаз", - отметил Гобер.

"Эти пожертвования - только небольшой знак, который отражает мою признательность и поддержку всех тех, кого это касается. Это первый из многих шагов, которые я предприму, чтобы попытаться добиться положительных результатов в изучении COVID-19 и поделиться этим с другими", - добавил француз.

Пожертвование Гобера в $200 тыс. пойдет сотрудникам, занятым на неполный рабочий день на домашней арене "Юты", которые не могут работать из-за переноса игр НБА и других развлекательных мероприятий. Также Гобер внесет по $100 тыс. для помощи семьям, пострадавшим от коронавируса в Юте, Оклахома-Сити и во Франции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 120 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 142 тысяч человек, почти 5,4 тысячи умерли.