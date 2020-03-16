Трамп приветствовал снижение ставки ФРС

США 16 марта 2020 01:29 (UTC+04:00)
Трамп приветствовал снижение ставки ФРС

Президент США Дональд Трамп приветствовал решение Федеральной резервной системы (ФРС) снизить ключевую ставку на фоне пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я поздравляю ФРС с этим. Это замечательно для нашей страны", - сказал Трамп на пресс-конференции, комментируя снижение ставки до 0-0,25%.

Ранее Трамп неоднократно призывал руководство ФРС снизить процентную ставку для более эффективной борьбы с кризисом.

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