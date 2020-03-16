Трамп приветствовал снижение ставки ФРС
Президент США Дональд Трамп приветствовал решение Федеральной резервной системы (ФРС) снизить ключевую ставку на фоне пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Я поздравляю ФРС с этим. Это замечательно для нашей страны", - сказал Трамп на пресс-конференции, комментируя снижение ставки до 0-0,25%.
Ранее Трамп неоднократно призывал руководство ФРС снизить процентную ставку для более эффективной борьбы с кризисом.
Лента новостей
Посольство Азербайджана в Грузии обеспечило возвращение в страну еще 30 граждан, вернувшихся из Европы
Шахмар Мовсумов: У государства достаточно ресурсов, чтобы полностью выполнять свои социальные обязательства (ВИДЕО)
Бахруз Гулиев: Перед лицом глобальной проблемы СМИ должны действовать сообща с государством и обществом
Правительством Грузии приняты новые решения в рамках мероприятий по превенции распространения коронавируса