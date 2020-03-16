В США число заразившихся коронавирусом превысило 3,7 тысяч человек
Число подтвержденных случаев коронавируса в США превысило 3,7 тысячи, число умерших достигло 61. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральных и местных данных.
По его данным, по состоянию на 9.00 по местному времени подтвердились 3 774 случая, 69 человек скончались.
Реальных случаев может быть значительно больше, поскольку анализы на коронавирус берутся избирательно.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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