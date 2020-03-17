Хакеры пытались взломать системы минздрава США

Хакерам не удалось взломать системы минздрава США в ходе последней атаки, ее источник выясняют, заявил во вторник журналистам глава ведомства Алекс Азар, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что хакеры совершили кибератаку на компьютеры министерства здравоохранения и социальных служб США.

"Последние 24 часа мы наблюдали большой всплеск активности в отношении компьютерных систем и сайта министерства здравоохранения. К счастью, у нас очень мощные барьеры. Проникновения в сети не было, спада в работе системы не было... Мы предприняли очень серьезные защитные действия. Источник тех активных действий выясняется. Но взлома данных не было", - сказал он.