США выделили Филиппинам $2,7 миллиона на борьбу с коронавирусом

Власти США выделили 139 миллионов филиппинских песо (2,7 миллиона долларов США) на поддержу филиппинского министерства здравоохранения в рамках борьбы с коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте американского посольства на Филиппинах.

"Правительство США через Агентство США по международному развитию (USAID) будет сотрудничать с коллегами из филиппинского правительства, чтобы установить и реализовать международно признанные стратегии предотвращения и реагирования на инфекционные заболевания, а также для усиления инфекционного контроля", - говорится в заявлении.

Как сообщили в посольстве, помощь со стороны США улучшит системы транспортировки образцов и возможности лабораторий для точного и быстрого выявления случаев заболевания. Помимо этого, такие меры помогут защитить работников сферы здравоохранения и пациентов, обеспечив их необходимыми средствами гигиены и другими необходимыми материалами.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.