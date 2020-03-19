Госдеп: США открыты к совместной работе с Китаем по борьбе с коронавирусом

Соединенные Штаты открыты к совместной работе с Китаем, направленной на противодействие распространению нового коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду на специальном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента США высокого ранга.

"Да, мы продолжаем быть открытыми к совместной работе <...>", - сказал он. "При этом, как вы понимаете, в первую очередь нас беспокоит сейчас ситуация у нас в стране, потому что мы пытаемся сделать так, чтобы у нас не произошло то, что произошло в городе Ухань и других местах", - добавил американский дипломат.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения в США превысило 7,7 тыс., умерли по меньшей мере 118 человек.