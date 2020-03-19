В США число умерших из-за коронавируса достигло 150
Число людей, которые умерли в США из-за коронавируса, достигло 150, а общее количество зараженных - более 9 тысяч человек. Такие оценки привел в среду университет Джонса Хопкинса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным, полученным им от федеральных властей и официальных представителей штатов, в стране были зарегистрированы 9345 случаев заражения. Выздоровели в США 106 человек.
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