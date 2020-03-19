Три сотрудника представительства США при ООН в Женеве заразились коронавирусом

Три сотрудника дипломатической миссии США при отделении ООН в Женеве заразились коронавирусом. Об этом сообщил представитель дипмиссии, слова которого приводит агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем подтвердить, что на данный момент у нас есть три случая заражения коронавирусом. <...> Заболевшие находятся в хорошем состоянии в самоизоляции, равно как и контактировавшие с ними лица. Из соображений конфиденциальности мы не можем предоставить дополнительную информацию", - отметил собеседник агентства.

Отмечается, что в американском представительстве заняты более 200 сотрудников, многие из которых перешли на удаленный режим работы.

В субботу представительство ООН в Женеве сообщило, что один из его сотрудников заразился коронавирусом.