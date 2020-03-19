Учения 2019 года показали неготовность США к борьбе с распространением вируса

Министерство здравоохранения и социальных служб США проводило в прошлом году в Вашингтоне и на территории 12 штатов серию противоэпидемиологических учений Crimson Contagion, условный сценарий которых предусматривал борьбу с вирусным заболеванием, которое возникло в Китае. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times, указав при этом, что учения продемонстрировали неготовность к пандемии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно сценарию учений, вирусное заболевание быстро распространяется из Китая по всему миру, его обнаруживают в Чикаго, а спустя 47 суток Всемирная организация здравоохранения объявляет пандемию, но к тому времени 110 млн американцев могут уже заболеть, 7,7 млн - оказаться в госпиталях, 586 тыс. - умереть.

Результаты учений по этому сценарию были изложены в докладе в октябре прошлого года и, как отметила The New York Times, продемонстрировали неготовность федеральных ведомств к борьбе с распространением вируса. "Проект доклада под грифом "Не для распространения" содержал поразительные детали неоднократных случаев неразберихи в ходе учений, - сообщила газета. - Федеральные агентства соперничали между собой за сферы ответственности, представители властей штатов и местные госпитали пытались определить, какое оборудование имеется на складах и доступно для использования, муниципальные власти и власти штатов по-своему решали вопросы о приостановке занятий в школах".

В учениях Crimson Contagion, по данным газеты, участвовали представители Министерства обороны США, Министерства по делам ветеранов, сотрудники Совета национальной безопасности. На учения также были приглашены представители Американского Красного Креста, Американской ассоциации медсестер, страховых компаний и крупных госпиталей. Руководство учениями осуществлял Роберт Калдес, эксперт по вопросам биозащиты.

"Многие из элементов проводившихся тогда штабных учений кажутся сейчас поразительно знакомыми", - подчеркнула The New York Times, указав при этом, что в декабре прошлого года члены Конгресса США были ознакомлены с выводами доклада по итогам учений.