Экс-постпред США при ООН Хейли вышла из состава руководства Boeing

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли вышла из состава совета директоров Boeing из-за принципиального несогласия с идеей выделения этой американской аэрокосмической корпорации финансовой помощи из федерального бюджета для преодоления кризисного периода, порожденного последствиями нового коронавируса и двух авиакатастроф. Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Хейли считает "делом философского принципа" то, что Boeing не должна ни при каких обстоятельствах обращаться за помощью к федеральному правительству. Корпорация ранее на этой неделе проинформировала о стремлении получить от Вашингтона $60 млрд для себя и своих поставщиков, чтобы остаться на плаву. Она аргументировала запрос тем, что ее финансовое состояние, осложнившееся приостановкой эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX после двух авиакатастроф, еще более усугубилось из-за спада пассажирских воздушных перевозок вследствие пандемии.

10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели авиаперевозчика Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Министр финансов США Стивен Мнучин во вторник выразил мнение, что последствия распространения коронавируса оказались для гражданской авиации более серьезными, чем последствия терактов 11 сентября 2001 года. Выступая на брифинге для журналистов в Белом доме, президент Дональд Трамп объявил, что правительство окажет финансовую помощь Boeing и что весь авиационный сектор сталкивается с экономическими потрясениями из-за пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 13060, умерли по меньшей мере 175 человек.