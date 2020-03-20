Metropolitan Opera досрочно завершила сезон из-за коронавируса

США 20 марта 2020 05:00 (UTC+04:00)
Metropolitan Opera досрочно завершила сезон из-за коронавируса

Театр Metropolitan Opera завершил досрочно текущий сезон из-за пандемии нового коронавируса. Соответствующее заявление руководства театра опубликовано в четверг на его сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы с сожалением сообщаем, что Metropolitan Opera отменила остаток сезона 2019-2020, который должен был завершиться 9 мая 2020 года, из-за пандемии коронавируса", - указывается в заявлении. - Это касается всех выступлений, а также прямых трансляций".

На прошлой неделе сообщалось, что театр приостановит работу до конца марта.

Генеральный директор Metropolitan Opera Питер Гельб отметил, что принятие этого "непростого как для зрителей, так и руководства театра решения было неизбежно в свете беспрецедентного кризиса". В ближайшее время, указал Гельб, будет запущен сбор средств на покрытие непредвиденных расходов театра, вызванных отменой запланированных постановок, которые составили порядка $60 млн. Газета The New York Times в свою очередь сообщила, что руководство Metropolitan Opera в целях экономии с апреля приостановит выплату зарплат артистам, музыкантам оркестра и работникам сцены.

Metropolitan Opera была основана в Нью-Йорке в 1880 году и открылась 22 октября 1883 года оперой "Фауст" Шарля Гуно. На данный момент она считается одним из самых престижных оперных театров мира, где основу репертуара составляют классические произведения.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 13159, умерли по меньшей мере 176 человек.

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