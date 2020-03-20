Зараженным коронавирусом баскетболистом "Бостона" оказался Маркус Смарт

Игрок клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) "Бостон" Маркус Смарт инфицирован коронавирусом. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее пресс-служба команды подтвердила один случай заражения коронавирусом среди баскетболистов, однако имя игрока не разглашала. Сразу после этого защитник записал обращение и опубликовал его в Twitter.

"Меня проверяли пять дней назад, а результат пришел сегодня вечером и оказался положительным. Я был на карантине все это время. У меня не было симптомов, чувствую себя прекрасно, но хочу сказать, что молодое поколение страны должно дистанцироваться. Это не шутка, нельзя оставаться эгоистичными, только вместе мы сможем победить, однако для этого необходимо ненадолго отойти друг от друга", - сказал Смарт.

Руководство НБА 12 марта приняло решение приостановить регулярный чемпионат на неопределенный срок. Причиной стал положительный результат теста на коронавирус центрового "Юты" Руди Гобера. На сегодняшний день известно о заражении в нескольких клубах лиги. Среди них значатся "Юта", "Детройт", "Бруклин", "Филадельфия" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

Смарт выступает за "Бостон" с 2014 года. Клуб выбрал защитника на драфте в первом раунде под шестым номером. Баскетболист провел в составе команды 394 игры, набирая в среднем 9,9 очка, 3,6 подбора и 4 передачи за 29 минут на площадке.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом в четверг увеличилось в США до 9415. Умерли по меньшей мере 150 человек, в том числе 68 - в штате Вашингтон, 20 - в штате Нью-Йорк и 16 - в штате Калифорния. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов.