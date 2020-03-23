Трамп развернет Нацгвардию в штатах Калифорния, Нью-Йорк и Вашингтон

Власти Соединенных Штатов подписали документы о развертывании Национальной гвардии в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон для борьбы с распространением коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в воскресенье на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Штаты Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон уверены, что силы Национальной гвардии помогут эффективно бороться с данным кризисом. Мы подписали то [документы], что должны были, это вступило в силу, - сказал он. - Работаем с другими штатами <...>. Правительство через Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) на сто процентов покроет расходы, связанные с размещением подразделений Национальной гвардии, чтобы остановить вирус".

"Я говорил со всеми тремя губернаторами, они рады тому, что мы сделаем. Это даст им максимум гибкости в задействовании гвардии в борьбе с вирусом, не беспокоясь о затратах", - добавил Трамп.

Руководитель ФЕМА Пит Гейнор, также принимавший участие в брифинге, подчеркнул, что ни о каком введении военного положения в стране речь не идет. По его словам, подразделения Национальной гвардии, разворачиваемые в Калифорнии, Нью-Йорке и Вашингтоне, будут находиться в подчинении губернаторов данных штатов, а не федерального правительства. "Это не военное положение", - указал Гейнор.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 409 человек.