Первичные выборы в штате Род-Айленд отложили до 2 июня

Проведение первичных выборов (праймериз) Демократической партии в штате Род-Айленд перенесено с 28 апреля на 2 июня из-за распространения нового коронавируса. Об этом объявила в понедельник губернатор данного штата Джина Раймондо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет по проведению выборов на прошлой неделе потребовал отложить президентские праймериз с 28 апреля до 2 июня и провести их путем голосования по почте. Я следую рекомендации совета и для этого подпишу исполнительный указ", - написала в своем Twitter губернатор. Она информировала, что данное решение далось ей нелегко и было обусловлено заботой о людях на фоне вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом.

Республиканцам нет смысла проводить первичные выборы в Род-Айленде и остальных штатах. Действующий американский лидер Дональд Трамп уже заручился поддержкой достаточного числа делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах.

На 28 апреля в настоящее время также запланированы праймериз демократов в штатах Делавэр и Пенсильвания. В штате Нью-Йорк первичные выборы в этот день находятся под вопросом, сообщила газета The Wall Street Journal. Власти штатов Джорджия, Индиана, Кентукки, Коннектикут, Луизиана, Мэриленд и Огайо ранее заявили, что отложат проведение первичных выборов демократов из-за коронавируса. Такое же решение приняли в ассоциированном с США островном государстве Пуэрто-Рико.

Согласно последним подсчетам газеты The New York Times, бывший вице-президент Джозеф Байден заручился поддержкой уже 1215 делегатов национального съезда, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - 909. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 41,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли не менее 573 человек.