Генеральный директор медиакорпорации NBCUniversal заразился коронавирусом
У генерального директора американской медиакорпорации NBCUniversal Джеффа Шелла выявлен коронавирус. Об этом сообщил в четверг журнал The Hollywood Reporter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В последнее время мне нездоровилось, я только что узнал о положительном результате своего анализа на COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). Хотя справиться с вирусом сложно, мне удается работать в удаленном режиме в Лос-Анджелесе и мое самочувствие улучшается каждый день", - приводит журнал выдержку из записки.
Шелл курирует такие подразделения медийной корпорации, как испаноязычный телеканал Telemundo, NBC Entertainment и Universal Filmed Entertainment Group.
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