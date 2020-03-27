Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования. Такое мнение выразил в четверг президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Его попросили прокомментировать данные о том, что США обогнали Китай по числу заразившихся. "Я думаю, что это объясняется тем, как мы проводим тестирование. Мы тестируем невероятное количество людей", - заявил президент США.
"Я уверен, что невозможно сказать, кого в Китае тестируют, а кого не тестируют. Я думаю, что это довольно сложно", - убежден Трамп. "Никто не знает, какие цифры в Китае", - считает он.
Лента новостей
Обращение Азербайджанского Солдата к населению: Мы служим вам, и вы для нас оставайтесь дома! (ВИДЕО)
Оперативный штаб провел заседание в связи со специальным карантинным режимом - исполнительным властям даны серьезные указания
Состоялась встреча с предпринимателями, работающими в сфере грузоперевозок и пассажирского транспорта
Айдын Мирзазаде: Крайне важно, чтобы все по возможности оставались дома, поменьше контактировали с людьми
Бакинские школьники и дети Мананы Джапаридзе призывают "Оставайся дома – продолжай учиться!" (ВИДЕО)
В Азербайджане волонтеры делятся своими контактами с одинокими пожилыми людьми для обеспечения их потребностей
Певцы, актеры и телеведущие призвали коллег внести свой вклад в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом (ВИДЕО)
Анар Халилов: В Москве мне не хватает свежего морского воздуха, овощей и фруктов, таких как в Азербайджане (ФОТО)
Коллектив Федерации гимнастики Азербайджана перечислил 20 000 манатов в Фонд поддержки по борьбе с коронавирусом