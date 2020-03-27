Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования. Такое мнение выразил в четверг президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его попросили прокомментировать данные о том, что США обогнали Китай по числу заразившихся. "Я думаю, что это объясняется тем, как мы проводим тестирование. Мы тестируем невероятное количество людей", - заявил президент США.

"Я уверен, что невозможно сказать, кого в Китае тестируют, а кого не тестируют. Я думаю, что это довольно сложно", - убежден Трамп. "Никто не знает, какие цифры в Китае", - считает он.