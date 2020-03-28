Трамп подписал закон о стимулирующих экономику мерах на $2 трлн

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Трансляцию церемонии в Белом доме вели ведущие американские телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее экономический пакет был одобрен Сенатом и Палатой представителей Конгресса.

Это крупнейшие за всю историю США меры по оказанию помощи. Для смягчения последствия мирового финансового кризиса 2008 года Конгресс одобрил пакет в размере $800 млрд.

Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около $1,2 тыс. на человека.

Как отметил ранее Трамп, документ, в частности, устанавливает оплачиваемый отпуск по болезни. По словам лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера (штат Нью-Йорк), помощь не коснется компаний Трампа, любых других официальных лиц.