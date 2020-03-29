Шесть человек пострадали в результате торнадо в штате Арканзас
По меньшей мере шесть человек пострадали в результате торнадо, обрушившегося на город Джонсборо (штат Арканзас). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания CNN.
Телекомпания отмечает, что в результате удара стихии значительный урон нанесен нескольким постройкам, перевернуты автомобили. По данным CNN, спасатели ведут поиски возможных пострадавших, о жертвах на данный момент не сообщается.
Торнадо также были зафиксированы в нескольких городах Арканзаса, а также в штате Айова, однако они не нанесли значительного урона.
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