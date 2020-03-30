Трамп сообщил, когда в США ожидают пик смертности от вызываемого коронавирусом заболевания

Пик смертности от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, наступит в Соединенных Штатах через две недели. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции американский президент Дональд Трамп. Трансляция ведется на сайте Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По предварительным прогнозам, пик смертности наступит через две недели, - указал он. - Хуже всего будет провозгласить победу [над вирусом] прежде, чем она действительно будет одержана". "В связи с этим необходимо, чтобы в течение следующих двух недель, на протяжении этого периода, все четко следовали рекомендациям [врачей]", - подчеркнул Трамп.

Президент США заявил, что Соединенные Штаты продлевают до 30 апреля действие санитарных ограничений в рамках борьбы с распространением нового коронавируса.

"Чем четче мы будем следовать рекомендациям врачей - тем быстрее этот кошмар закончится, - указал американский лидер. - Поэтому, чтобы остановить распространение [инфекции], мы продлеваем наши санитарные ограничения до 30 апреля". Президент США при этом выразил надежду на то, что администрации не придется вновь продлевать меры по истечении данного срока.