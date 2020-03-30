Трамп продлил меры против распространения COVID-19 до конца апреля

Президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, что продлевает до 30 апреля меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".

"Мы продлим наши руководящие принципы до 30 апреля, чтобы замедлить распространение. Во вторник мы завершим работу над этими планами и предоставим резюме наших выводов, подтверждающих данные и стратегию американскому народу", - заявил Трамп в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что, согласно прогнозам, пик смертности от нового коронавируса в США наступит через две недели. При этом президент США выразил надежду, что к 1 июня ситуация в стране начнет налаживаться.

Телеканал CNN уточняет, что речь идет о рекомендациях Белого дома по социальному дистанцированию. Так, Трамп призывал всех американцев не собираться более десяти человек, а пожилым людям рекомендовал не выходить из дома.

При этом президент США не раз в последние недели говорил, что надеется в скором времени снять ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Еще на прошлой Трамп называл возможной датой отмены ограничений 12 апреля, а также заявлял, что "лекарство не должно быть хуже проблемы" - то есть COVID-19.

CNN отмечает, что на протяжении прошлой недели риторика Трампа по поводу эпидемии менялась: если во вторник он предупреждал, что экономические последствия жестких ограничений приведут к большему числу жертв, чем коронавирус, то в пятницу он назвал своим приоритетом в борьбе с инфекцией здоровье американцев, а не экономику.

На данный момент в США подтверждено наибольшее в мире число случаев заболевания COVID-19. По состоянию на вечер воскресенья было выявлено свыше 137 тысяч заболевших, более 2 400 американцев скончались.