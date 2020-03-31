США передадут Италии медицинские принадлежности на $100 млн для борьбы с пандемией

Соединенные Штаты передадут Италии для оказания ей помощи в борьбе с распространением нового коронавируса медицинские принадлежности примерно на $100 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома перед журналистами.

"Я только что разговаривал с премьер-министром Италии [Джузеппе Конте]. У нас есть дополнительные ресурсы, дополнительная продукция [медицинского назначения для борьбы с коронавирусом], в которой мы не нуждаемся. Мы отправим им в Италию медицинские <...> принадлежности примерно на $100 млн", - отметил президент.

Трамп не уточнил, о каких именно принадлежностях идет речь, но добавил, что они могут быть использованы в больницах, в операционных.

В Италии сохраняется высокий уровень смертности за сутки от последствий коронавируса: 812 случаев в понедельник при максимуме в 969 несколько дней назад. Однако в понедельник впервые было зафиксировано значительное сокращение - почти вдвое - числа новых заражений за сутки (приблизительно до 1,6 тыс.). Общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 100 тыс. человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов.