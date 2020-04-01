Трамп заявил, что в связи с коронавирусом США ждут "трудные две недели"

Президент США Дональд Трамп считает, что в связи с распространением нового коронавируса предстоящие две недели будут для США очень тяжелым периодом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам предстоит пройти через очень трудные две недели", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

При этом глава вашингтонской администрации выразил надежду, что потом страну ждет "свет в конце тоннеля". "Потом, надеюсь, как прогнозируют эксперты, <...> мы увидим настоящий свет в конце тоннеля", - добавил Трамп.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 184 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 3,7 тыс. человек. Как сообщила ранее телекомпания Си-эн-эн, которая ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, за последние сутки в США от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, умерли 770 человек.