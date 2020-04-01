В Белом доме заявили, что из-за пандемии в США могут умереть до 200 тыс. человек

От 100 тыс. до 200 тыс. человек могут умереть в США вследствие пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. С таким прогнозом выступила во вторник координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ожидаем где-то между 100 тыс. и 200 тыс. смертей", - сказала она, выступая перед журналистами в Белом доме. Биркс добавила, что в своих прогнозах она во многом исходит из полученных от властей штата Нью-Йорк данных. Во вторник губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что число заразившихся коронавирусом в штате достигло 75,7 тыс., 1 550 человек умерли.

При этом координатор Белого дома добавила, что такое число жертв возможно в ситуации, если американцы будут соблюдать требования властей, в частности о социальном дистанцировании. "Вопрос заключается в том, что случилось бы, если бы мы ничего не предприняли <...> Это цифры от 1,5-1,6 млн человек до 2,2 млн [жертв] или даже больше. Таким образом, 2,2 млн человек умерли бы, если бы мы ничего не сделали", - пояснил принимавший участие в брифинге президент США Дональд Трамп.

По словам директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, власти ожидают "пика <...> в течение следующих двух недель" и предпримут все необходимые действия, чтобы число жертв было "значительно ниже". "Это то, что следует ожидать, но это не значит, что мы собираемся согласиться с ними [этими цифрами]", - заключил Фаучи.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 186 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,8 тыс. человек.