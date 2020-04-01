Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в американском штате Айдахо

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник в американском штате Айдахо. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр находился в 151 км к северо-востоку от города Бойсе (население около 146 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 33 км.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.