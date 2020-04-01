В США уже 270 млн человек рекомендовано без нужды не выходить из дома

Число жителей США, которым временно рекомендовано без особой необходимости не выходить из дома в целях сокращения случаев заражения коронавирусом, возросло с 261 млн до 270 млн человек за сутки. Такие данные привела во вторник газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Власти большинства штатов страны ввели ограничения на передвижение жителей. Населению разрешается покидать дома для прогулок, закупок в продовольственных магазинах и занятий спортом. Людям рекомендовано соблюдать безопасную дистанцию в 1,8 м друг от друга, в некоторых местах за нарушение правила установлены крупные штрафы.

По данным газеты, эти и схожие ограничения введены в 33 штатах, 89 округах и 29 городах страны, а также в столичном округе Колумбия и Пуэрто-Рико. В них проживают не менее 270 млн человек. По оценке Бюро переписи, численность населения Соединенных Штатов превышает 328,2 млн человек.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 188,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 3 899 человек, 7 068 выздоровели.