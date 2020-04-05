Пентагон направит 1,1 тыс. военных медиков в Нью-Йорк для помощи в борьбе с коронавирусом

Министерство обороны США скоро разместит 1,1 тыс. военных медиков в городе Нью-Йорке для оказания помощи властям мегаполиса в борьбе с распространением заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил министр обороны США Марк Эспер в эфире телекомпании CNN.

"Я несколько раз беседовал с мэром Нью-Йорка, с которым мы [Пентагон] взаимодействуем очень тесно. Как известно, более одной тысячи [военных] врачей и медсестер дислоцированы в настоящий момент в нескольких городах страны, многие из них - в Нью-Йорке", - информировал Эспер.

По его словам, он провел разговоры по телефону с мэром Биллом де Блазио 2 апреля и с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 3 апреля. "Мы планируем развернуть в Нью-Йорке дополнительно 1,1 тыс. врачей, медсестер и других медработников. Большинство из них будут работать в центре "Джекоб Джавитс" (конференц-центре на Манхэттене, переоборудованном в госпиталь, рассчитанный на 2,5 тыс. коек - прим. ТАСС)", - уточнил министр обороны США. Несколько сотен военных медиков будут направлены в 11 городских больниц, в которых не хватает медицинского персонала.

Президент США Дональд Трамп в субботу на брифинге в Белом доме объявил о планах направить дополнительно тысячи военнослужащих, главным образом медиков, для помощи штатам в борьбе с коронавирусом. По словам Трампа, тысяча военных медиков будут дислоцированы в Нью-Йорке.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 312,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. 8 503 инфицированных умерли, выздоровел 15 021 человек. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов.