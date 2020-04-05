Главный санитарный врач США сравнил последствия пандемии в стране с атакой на Перл-Харбор

США из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом, в предстоящие недели ждет тяжелое испытание, сравнимое по своим масштабам с нападением Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах в годы Второй мировой войны. С таким предостережением выступил в воскресенье в эфире телекомпании NBC главный санитарный врач США вице-адмирал Джером Адамс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для нас наступит момент, сравнимый с Перл-Харбором или с терактами 11 сентября [2001 года]. Для многих американцев это будет тяжелейший момент в их жизни", - отметил он.

"Всем нужно осознать, что каждый должен сыграть свою роль, чтобы сбить кривую роста [числа зараженных и летальных исходов]", - добавил Адамс. Его прогноз соответствует заявлению президента США Дональда Трампа, который на брифинге в Белом доме в субботу допустил дальнейшее увеличение числа смертей из-за коронавируса в ближайшие две недели.

США вышли на первое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 321,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. 9 132 человека умерли, выздоровели 15 044 пациента.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 1,1 млн человек, зафиксировано более 60 тыс. смертельных исходов.