Трамп пожелал выздоровления Джонсону
Президент США Дональд Трамп от лица американцев пожелал скорейшего выздоровления британскому премьер-министру Борису Джонсону, который был госпитализирован для проведения анализов. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал на брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я хотел бы выразить добрые пожелания от лица нашей страны премьер-министру Борису Джонсону, который ведет свою личную борьбу с вирусом. Все американцы молятся за него. Он мой друг и великолепный человек, прекрасный лидер", - сказал он.
"Я надеюсь, и я уверен, что с ним все будет хорошо. Он сильный мужчина, сильная личность", - добавил Трамп.
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