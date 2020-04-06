В США число жертв коронавируса превысило 10 тыс.

Число смертей от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, на территории США превысило 10 тыс.

Такую информацию привел в понедельник Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации университета, в США коронавирус диагностирован у 347 003 человек, умерли 10 335 человек, выздоровели 18 953.