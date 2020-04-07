WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку сообщений

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, ограничил возможность пересылки пользователями различных сообщений до одного раза на фоне распространения в мире коронавируса нового типа. Об этом говорится в пресс-релизе компании, опубликованном во вторник на ее сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В прошлом году мы ознакомили пользователей с понятием часто пересылаемых сообщений, они помечаются символом в виде двойной стрелки. Мы приняли решение ограничить пересылку таких сообщений. Теперь их можно переслать только в один чат за раз", - отмечается в заявлении.

Довольно часто, как указывается в документе, "пользователи используют WhatsApp для организации акций в поддержку медицинских работников, борющихся с распространением вируса". Это в свою очередь приводит к росту количества пересылаемых сообщений. Некоторые клиенты, как подчеркивается в пресс-релизе, обеспокоены данным фактом, поскольку это может способствовать распространению дезинформации.

"Мы считаем, что распространение таких сообщений необходимо замедлить, чтобы WhatsApp и дальше оставался сервисом для личного общения", - подчеркивается в документе.

В целях предоставления пользователям точной информации мессенджер тесно сотрудничает с различными НПО и государственными органами, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и национальные министерства здравоохранения. В марте WhatsApp объявил, что запускает специальный чат-бот, предоставляющий данные ВОЗ по новому коронавирусу. Он приводит актуальную и достоверную информацию о том, как остановить распространение инфекции, а также предоставляет рекомендации относительно путешествий, развенчивает слухи о коронавирусе.