Минфин США запросил дополнительно $250 млрд на поддержку малого бизнеса

Министерство финансов США запросило выделить дополнительные средства в размере $250 млрд для поддержки малого бизнеса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил на своей странице в Twitter глава ведомства Стивен Мнучин.

"По указанию президента США Дональда Трампа я поговорил с [лидером республиканского большинства в Сенате] Митчем Макконнеллом, [лидером демократического меньшинства Сената] Чаком Шумером, [спикером Палаты представителей Конгресса] Нэнси Пелоси и [лидером республиканского меньшинства Палаты представителей] Кевином Маккарти об обеспечении [выделения] дополнительных $250 млрд в рамках пакета стимулирующих экономику мер, чтобы убедиться, что предприятия малого бизнеса получат нужные им деньги", - написал Мнучин.

Ранее во вторник Мнучин заявил в интервью Fox Business что выделенные дополнительные средства будут направлены финансово-кредитным учреждениям в США, участвующим в программе поддержки малого бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Он также отметил, что с начала осуществления программы прошло три дня, но уже сейчас на эти кредиты существует "огромный спрос".

4 апреля о своем намерении запросить Конгресс выделить новые кредиты для малого бизнеса объявил президент США Дональд Трамп. 27 марта он подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более 2 трлн долларов, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Около 350 млрд долларов направлено на кредиты малому бизнесу, которые не нужно возвращать, если они используются для выплаты заработной платы или выплаты процентов по ипотечным кредитам и арендной платы.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 379,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умер 11 851 человек, поправились 20 090.