Amazon наймет 100 тыс. человек на склады и приостановит побочную доставку

Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon из-за пандемии нового коронавируса планирует нанять 100 тыс. человек для работы на своих складах и временно прекратить доставку побочных посылок, не предназначенных для клиентов компании. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, Amazon планирует существенно увеличить штат работников своих складов в связи с резким ростом онлайн-заказов, происшедшим из-за ограничений работы магазинов и передвижения людей, введенных в условиях пандемии нового коронавируса. Поэтому компания самого богатого в мире человека Джеффа Безоса консолидирует все ресурсы на выполнении заказов своих клиентов.

Согласно публикации, компания решила временно прекратить оказание такой услуги, как Amazon Shipping. Она предусматривает задействование водителей грузовиков Amazon для доставки посылок заказчикам других компаний. В этом сервисе не используются складские помещения предприятия Безоса.

Amazon, продающая товары и услуги через интернет, была основана в США в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.