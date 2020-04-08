Помпео заявил, что гуманитарная помощь Ирану и Венесуэле не подпадает под санкции США

Гуманитарная помощь Ирану и Венесуэле не подпадает под санкции Соединенных Штатов, Вашингтон предложил ее этим государствам. С таким утверждением выступил в среду госсекретарь Майкл Помпео в интервью нескольким изданиям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В обоих случаях, Венесуэлы и Ирана, в особенности Ирана, который очень сильно страдает от коронавируса, нет санкций, которые бы препятствовали оказанию гуманитарной помощи", - сказал он. "США предложили Ирану и Венесуэле гуманитарную помощь. Это также касается и Северной Кореи", - заявил Помпео.