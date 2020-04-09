Airbus сокращает на треть производство самолетов из-за распространения коронавируса

Ограничения, связанные с распространением коронавируса в мире, вынудили Европейскую авиационно-космическую корпорацию Airbus сократить на треть производство пассажирских самолетов. Соответствующее заявление компания разместила в среду на своем сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сокращение [производства] по сравнению с докоронавирусным периодом составило примерно одну треть", - сообщается в заявлении. Новые нормативы были установлены для самолетов семейств A320, A330 и A350 и составили 40, 2 и 6 в месяц соответственно.

Согласно документу, в первом квартале Airbus получила заказ на 290 коммерческих самолетов и поставила 122. Еще 60 были произведены в течение квартала, однако они не были доставлены, что "отражает запросы покупателей отложить поставки, а также влияние прочих факторов, связанных с пандемией COVID-19".

"Влияние пандемии беспрецедентно. В Airbus защита людей и поддержка борьбы против коронавируса являются нашими основными приоритетами в это время, - заявил генеральный директор Гийом Фори. В заявлении также отмечается, что сейчас корпорация активно поддерживает разработку и поставки медицинского оборудования, в том числе лицевых масок и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.