Трамп поблагодарил Индию за согласие на экспорт антималярийного препарата

Президент США Дональд Трамп выразил в среду благодарность правительству Индии за положительное решение в отношении поставок гидроксихлорохина для апробирования в целях борьбы с новым коронавирусом. Соответствующую запись он опубликовал на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Напряженное время требует еще более тесного сотрудничества между друзьями. Спасибо Индии и индийскому народу за решение по [поставкам] гидроксихлорохина", - написал Трамп.

Во вторник глава Белого дома в эфире телеканала Fox News сообщил, что Соединенные Штаты запасли более 29 млн доз противомалярийного препарата гидроксихлорохин и около 10 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В понедельник Трамп заявил, что Вашингтон может принять в отношении Индии ответные меры, если Нью-Дели не разрешит поставки медикаментов в США. Речь шла прежде всего о противомалярийных препаратах гидроксихлорохин и хлорохин, которые используют в том числе и для лечения заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 401,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 12 936 человек, поправились 22 539.