Помпео выступил против финансовой помощи Ирану из-за коронавируса

США выступают против предоставления финансовой помощи Ирану в свете распространения нового коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, госсекретарь Майкл Помпео сообщил в среду журналисту Гаю Бенсону в интервью, стенограмму которого распространила пресс-служба Госдепартамента.

Говоря о возможности оказания помощи Ирану или смягчения санкций в отношении этой страны, шеф американской дипломатии отметил: "Мы желаем добра иранцам, но это не является основанием для того, чтобы вливать средства в иранский режим. Мы такое уже видели раньше. Деньги попадут в карман их коррумпированного руководства. Средства не будут израсходованы на медикаменты, питание и продовольствие".

"У них есть деньги, там есть ресурсы, - заявил Помпео, говоря о ситуации в исламской республике. - Утверждать, что сейчас отправка средств Ирану поможет урегулировать гуманитарный кризис, - это логическая ошибка". "Мы надеемся, что они примут гуманитарную помощь, в которой столь отчаянно нуждаются иранцы, нет никаких санкций на сегодняшний день, которые могли бы помешать этому", - добавил госсекретарь. Он также заверил, что Вашингтон ранее не раз предлагал Тегерану в связи с распространением коронавируса передать гуманитарную помощь, в том числе предоставленную другими странами.

Власти Ирана ранее неоднократно выступали на фоне пандемии с обвинениями в адрес руководства Соединенных Штатов. Представители исламской республики отмечали, что американские санкции не позволяют стране принимать необходимые меры, а потому напрямую влияют на распространение коронавируса и последствия эпидемии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.