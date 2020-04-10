Amazon начнет производство тестов на коронавирус, чтобы обезопасить сотрудников

США 10 апреля 2020 10:31 (UTC+04:00)
Amazon начнет производство тестов на коронавирус, чтобы обезопасить сотрудников

Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon начал строительство лаборатории для производства тестов на коронавирус в качестве одной из инициатив в рамках защиты своих сотрудников от инфицирования. Соответствующее сообщение в четверг было опубликовано в официальном блоге компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы начали собирать оборудование, которое необходимо для создания нашей первой лаборатории, и надеемся скоро приступить к тестированию [на наличие коронавируса] небольшого числа наших сотрудников передовой линии", - говорится в заявлении.

Указывается, что работников планируется тестировать регулярно, в том числе тех, у кого не наблюдаются симптомы заболевания. По словам представителей компании, такая инициатива продиктована в том числе крайне ограниченным доступом к таким тестам. "Пока у нас нет эффективной вакцины, доступной в миллиардных дозах, высокая производительность в плане тестирования может сильно помочь", - отмечается в релизе. Для проектирования лаборатории привлечены многие специалисты компании, начиная от научных сотрудников и руководителей группы проектов до специалистов по снабжению и инженеров по программному обеспечению. Конкретные сроки окончания строительства компания не приводит.

Amazon, продающая товары и услуги через интернет, была основана в США в 1994 году предпринимателем Джеффом Безосом. От продажи книг и музыкальных пластинок корпорация постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям своего сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 465 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 16,6 тыс. человек.

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