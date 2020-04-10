Власти США заявили, что вывод экономики из кризиса требует остановки падения цен на нефть

Правительство США считает, что полное восстановление мировой экономики от нынешнего кризиса требует стабилизации энергетических рынков и остановки падения цен на нефть. Об этом сообщил в пятницу министр энергетики США Дэн Бруйетт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он принял участие в экстренных переговорах министров энергетики стран Группы двадцати (G20) в формате видеоконференции. Текст выступления Бруйетта распространила пресс-служба Минэнерго США.

"Для того, чтобы произошло полное восстановление [глобальной экономики], мы должны стабилизировать мировые энергетические рынки, остановив это опасное падение цен [на топливо]", - заявил коллегам по "двадцатке" американский министр.

Как ранее подчеркнул Международный валютный фонд (МВФ), его специалисты ожидают в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за пандемии, вызванной распространением коронавируса. С таким предупреждением выступила в четверг директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 1,5 млн человек, зафиксировано более 90 тыс. летальных исходов.