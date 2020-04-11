В США от COVID-19 за сутки умерли более 2,1 тыс. человек

Более 2,1 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом. Соответствующие данные приводятся в пятницу на сайте Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, за минувшие сутки от COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание) умерли 2 108 человек, что стало очередным антирекордом. В среду суточная смертность от COVID-19 составила 1 973 человека, в четверг она несколько снизилась - за 24 часа от заболевания умерли 1 783 человека.