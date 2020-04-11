Минобороны США закупило почти 500 тысяч новейших тестов на коронавирус

Министерство обороны США закупило 472 тыс. новейших тестов на новый коронавирус и почти 250 устройств их обработки семейства GeneXpert. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С компанией Cepheid заключен контракт стоимостью $32,78 млн на поставку 137 устройств [обработки биологических проб] GeneExpert, 105 устройств [обработки биопроб] GeneExpert 16s и 427 тыс. предназначенных для применения в чрезвычайной ситуации тестов для обнаружения коронавируса в биопробах. Предполагается, что контракт будет выполнен к 31 марта 2021 года", - проинформировали в ведомстве.

Согласно данным официального каталога медицинской техники Cepheid, системы типа GeneExpert являются новейшими устройствами для выявления коронавируса в течение 45 минут после подготовки образца для анализа.